Calamai: "Dopo l'Inter devono giocare Sportiello, Salcedo e Hagi. La Fiorentina costringa Sousa a farlo"

Sono i giocatori del futuro della Fiorentina e devono essere provati nelle prossime gare. Sousa deve fare questo per la Fiorentina" così Calamai a Radio Bruno

Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Giochiamo la partita con l’Inter, Sousa dovrà mettere in campo la formazione migliore. Il Franchi avrà puntati gli occhi di tutti, e la Fiorentina ha l’opportunità di ripartire bene. Successivamente però è il momento di vedere in campo calciatori che devono essere testati per il futuro, fin dalla gara col Palermo. Vorrei vedere Sportiello fra i pali, perché è il futuro portiere viola; Salcedo, perché a quanto mi risulta sarà riscattato, e benché non abbia entusiasmato ha fatto vedere qualcosa di interessante, per capire se può stare nella rosa. Infine Hagi, perché il ragazzo è un fuoriclasse con colpi fantastici. Se Sousa non lo dovesse capire, è la società che dovrà intervenire. Sousa aiuti la Fiorentina, glielo deve”.