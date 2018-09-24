Calamai: "Chiesa tifa Fiorentina, vuole restare, vincere e diventare una bandiera"
Queste le parole dell'opinionista Luca Calamai a Radio Blu: “Chiesa è un ragazzo che dà valore ai sentimenti. E’ un tifoso della Fiorentina e lui ci sta bene qua. Ha veramente il sogno di poter dire “...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 12:23
Queste le parole dell'opinionista Luca Calamai a Radio Blu: “Chiesa è un ragazzo che dà valore ai sentimenti. E’ un tifoso della Fiorentina e lui ci sta bene qua. Ha veramente il sogno di poter dire “io ho vinto qualcosa con questa maglia” e magari diventare un simbolo di questa squadra".