Calamai: "Chiesa tifa Fiorentina, vuole restare, vincere e diventare una bandiera"

Queste le parole dell'opinionista Luca Calamai a Radio Blu: “Chiesa è un ragazzo che dà valore ai sentimenti. E’ un tifoso della Fiorentina e lui ci sta bene qua. Ha veramente il sogno di poter dire “...

A cura di Redazione Labaroviola 24 settembre 2018 12:23

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