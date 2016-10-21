Calamai: "Badelj imbarazzante, meglio venderlo. A gennaio arriva una punta"

Il giornalista della Gazzetta interviene sul momento viola

Il giornalista Luca Calamai ha parlato oggi di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu: "Gli esterni della Fiorentina? Direi solo Tello, perchè Toledo dove è finito? Dicono che ancora non è in condizione. Alla fine c’è solo Tello, perchè Bernardeschi non si è mai sentito un esterno. A gennaio penso che la società tornerà sul mercato per un attaccante, perchè non c’è una punta di riserva. Mi domando allora che fine farà Ilicic. Badelj? Non riesce a giocare in un centrocampo a tre. Ieri si è preso molte sfuriate da parte di mister Sousa, è stato imbarazzante. Quando arrivò a Firenze il primo anno, l’ex Ds Pradè disse infatti che era perfetto per un centrocampo a due. Se questo è il vero Badelj meglio venderlo subito”.