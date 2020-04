Luca Calamai de La Gazzetta ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “Le parole di Commisso su Chiesa? In questo momento storico è difficile pensare ad un club che possa spendere 60 milioni per un giocatore come Chiesa che non ha ancora fatto la Champions League. Visto che con la Juventus non vedo possibile un affare del genere, penso proprio che rimarrà alla Fiorentina. Non ci sono nemmeno i margini perché la stagione, se ripartirà, finirà a fine luglio e poi ripartiremo quasi subito, quindi non ci sono i tempi tecnici. Inoltre non sento che la famiglia Chiesa sia scontenta. Iachini? Questo è un altro problema, non perché non sia contento che rimanga anche se da lui mi aspetto delle risposte importanti. Lo stesso discorso può valere per Pradè. Il rinnovo di Vlahovic è già cosa fatta, allungherà il contratto così come farà Castrovilli che firmerà per un altro anno”.