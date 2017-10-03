Cairo: "Il Var ci ha tolto dei punti, ma resto favorevole alla tecnologia in campo"

Il Var non accontenta tutti: errore anche Domenica, stavolta contro il Torino.

Non solo la Fiorentina, ma anche il Torino si lamenta del Var, dopo che un'immagine Sky domenica ha mostrato come il primo goal del Verona (di Kean) fosse stato realizzato in fuorigioco, e che quindi era corretta la prima decisione dell'arbitro, poi cambiata erroneamente dal Var.

"Domenica il primo gol del Verona era in fuorigioco, visto che Kean era con un piede oltre la linea. Resto però favorevole al Var e ci credo tantissimo a livello di innovazione, ma trovandosi all'inizio di un modo nuovo di dirigere le partite, è normale che anche gli arbitri debbano ancora prendere le misure".