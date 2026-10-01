Labaro Viola

Cairo: "Njie? mi è dispiaciuto cederlo ma rischiavamo di passare un altro anno ad aspettarlo"

Il presidente del Torino spiega la scelta di lasciare partire l’attaccante svedese, approdato in estate alla Fiorentina

A cura di Andrea Gemignani
01 ottobre 2026 22:44
Cairo: "Njie? mi è dispiaciuto cederlo ma rischiavamo di passare un altro anno ad aspettarlo" -
Acf Fiorentina
Torino
Cairo
Condividi

Dal Festival di Trento, appuntamento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo ha fatto il punto su diversi aspetti legati al Torino e al calcio italiano. Tra gli argomenti affrontati dal presidente granata anche la cessione di Alieu Njie alla Fiorentina durante l’ultima sessione estiva di mercato.

"Mi è dispiaciuto cederlo perché ho molta stima di lui. Il tema è che lui ama giocare esterno, ma noi nel nostro modulo di oggi non ne abbiamo, in attacco: sarebbe stato molto sacrificato, rischiavamo di passare un altro anno ad aspettarlo senza che potesse arrivare. Gli ho dato la chance di andare alla Fiorentina, l'ho rivisto a Firenze, quando abbiamo vinto, e mi ha ringraziato".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok