Cairo: "Njie? mi è dispiaciuto cederlo ma rischiavamo di passare un altro anno ad aspettarlo"

Il presidente del Torino spiega la scelta di lasciare partire l’attaccante svedese, approdato in estate alla Fiorentina

Dal Festival di Trento, appuntamento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo ha fatto il punto su diversi aspetti legati al Torino e al calcio italiano. Tra gli argomenti affrontati dal presidente granata anche la cessione di Alieu Njie alla Fiorentina durante l’ultima sessione estiva di mercato.

"Mi è dispiaciuto cederlo perché ho molta stima di lui. Il tema è che lui ama giocare esterno, ma noi nel nostro modulo di oggi non ne abbiamo, in attacco: sarebbe stato molto sacrificato, rischiavamo di passare un altro anno ad aspettarlo senza che potesse arrivare. Gli ho dato la chance di andare alla Fiorentina, l'ho rivisto a Firenze, quando abbiamo vinto, e mi ha ringraziato".