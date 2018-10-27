Cairo come Mazzarri: "Penalizzati dall'arbitro, anche oggi rigori non visti e Var non utilizzata"
Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato fugacemente con i giornalisti presenti quanto accaduto in Torino-Fiorentina.Mazzarri si è lamentato degli arbitri, parlando di arroganza del poter...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 23:29
Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato fugacemente con i giornalisti presenti quanto accaduto in Torino-Fiorentina.
Mazzarri si è lamentato degli arbitri, parlando di arroganza del potere in riferimento alla sua espulsione. E’ d’accordo?
“Ormai in dieci partite sono troppe le occasioni in cui siamo stati penalizzati dagli arbitri. Rigori non visti o Var non utilizzata… tanti episodi”.
Comunque si è visto un buon Toro, non crede?
“Sì, lo penso anche io. Speriamo bene in vista di Genova”.
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