Cagliari Primavera in vantaggio su corner. Dormita colossale della difesa viola
Si porta in vantaggio il Cagliari Primavera al 70' della ripresa. Su sviluppo di calcio d'angolo è Verde a portare in vantaggio la proprio squadra grazie a un indisturbato colpo di testa
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2018 12:42
Si porta in vantaggio il Cagliari Primavera al 70' della ripresa. Su sviluppo di calcio d'angolo è Verde a portare in vantaggio la proprio squadra grazie a un indisturbato colpo di testa. Dormita colossale della Fiorentina che si fa letteralmente bloccare da tutto il reparto offensivo sardo.
C'è da dire che in precedenza, Sottil si era reso protagonista colpendo un clamoroso palo. Fiorentina dunque anche molto sfortunata,