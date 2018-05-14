FOTO: Il Cagliari ed una speciale fascia da capitano per Astori...

Il Cagliari e la Fiorentina ieri sono scese in campo con una fascia da capitano molto particolare. Cosa inevitabile visto il legame del numero 13 con entrambe le squadre in campo. Milan Badelj e Luca...

A cura di Redazione Labaroviola 14 maggio 2018 11:28

foto zimbio

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