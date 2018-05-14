Labaro Viola

FOTO: Il Cagliari ed una speciale fascia da capitano per Astori...

Il Cagliari e la Fiorentina ieri sono scese in campo con una fascia da capitano molto particolare. Cosa inevitabile visto il legame del numero 13 con entrambe le squadre in campo. Milan Badelj e Luca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2018 11:28
FOTO: Il Cagliari ed una speciale fascia da capitano per Astori... - foto zimbio
foto zimbio
News
Fiorentina
Astori
Cagliari
Ceppitelli
Condividi

Il Cagliari e la Fiorentina ieri sono scese in campo con una fascia da capitano molto particolare. Cosa inevitabile visto il legame del numero 13 con entrambe le squadre in campo. Milan Badelj e Luca Ceppitelli sono scesi in campo con la fascia da capitano in memoria di Davide come mi mostriamo nella seguente foto:

foto zimbio

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok