FOTO: Il Cagliari ed una speciale fascia da capitano per Astori...
Il Cagliari e la Fiorentina ieri sono scese in campo con una fascia da capitano molto particolare. Cosa inevitabile visto il legame del numero 13 con entrambe le squadre in campo. Milan Badelj e Luca...
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2018 11:28
Il Cagliari e la Fiorentina ieri sono scese in campo con una fascia da capitano molto particolare. Cosa inevitabile visto il legame del numero 13 con entrambe le squadre in campo. Milan Badelj e Luca Ceppitelli sono scesi in campo con la fascia da capitano in memoria di Davide come mi mostriamo nella seguente foto: