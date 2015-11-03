Notizie Ceppitelli Fiorentina

Nazione, asse caldo Firenze-Cagliari, Sottil sarà rossoblù, alla Fiorentina arriverà Ceppitelli
30 agosto 2020 08:23
CorSport, da Ken Sema a Todibo passando per Spinazzola tutti i nomi nel mirino della Fiorentina
27 agosto 2020 14:04
CorSport, Ceppitelli, contatti in corso tra Fiorentina e Cagliari. Occhio anche a Ken Sema
25 agosto 2020 11:32
Gazzetta, Fiorentina in pressing su Ceppitelli del Cagliari, i viola potrebbero inserire una contropartita
23 agosto 2020 08:05
(FOTO): le due fasce indossate da Pezzella e Ceppitelli in onore di Davide Astori
16 marzo 2019 00:08
FOTO: Il Cagliari ed una speciale fascia da capitano per Astori...
14 maggio 2018 11:28
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