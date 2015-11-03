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Notizie Ceppitelli Fiorentina

Nazione, asse caldo Firenze-Cagliari, Sottil sarà rossoblù, alla Fiorentina arriverà Ceppitelli

30 agosto 2020 08:23

CorSport, da Ken Sema a Todibo passando per Spinazzola tutti i nomi nel mirino della Fiorentina

27 agosto 2020 14:04

CorSport, Ceppitelli, contatti in corso tra Fiorentina e Cagliari. Occhio anche a Ken Sema

25 agosto 2020 11:32

Gazzetta, Fiorentina in pressing su Ceppitelli del Cagliari, i viola potrebbero inserire una contropartita

23 agosto 2020 08:05

(FOTO): le due fasce indossate da Pezzella e Ceppitelli in onore di Davide Astori

16 marzo 2019 00:08

FOTO: Il Cagliari ed una speciale fascia da capitano per Astori...

14 maggio 2018 11:28

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