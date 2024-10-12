Cafù sicuro: "La Roma vincerà lo scudetto, il Milan vincerà la Champions. Emerson Royal? Un grande giocatore"

Il 'Pendolino' Cafù, ex calciatore di Roma e Milan tra le altre, nel corso del Festival dello Sport ha parlato ai media presenti dando i suoi pronostici molto in controtendenza sul campionato di Serie...

Il 'Pendolino' Cafù, ex calciatore di Roma e Milan tra le altre, nel corso del Festival dello Sport ha parlato ai media presenti dando i suoi pronostici molto in controtendenza sul campionato di Serie A. Di seguito le sue parole: “La Roma vincerà lo Scudetto e il Milan la Champions League. Emerson Royal è un grandissimo giocatore: mi fido del Milan. Altrimenti non lo avrebbero preso…”.

Su Ancelotti e Berlusconi: "Eravamo una squadra che correva tantissimo, io ero sempre al massimo dal punto di vista fisico. Se sto bene poi in campo ci penso io... Ancelotti era allenatore, padre, fratello. Per me lui è stato tutto. Berlusconi? Lui era impressionante, ogni giorno aveva in testa una tattica. Veniva a Milanello e ci dava consigli. Fantastico. E rispettava tutti i giocatori".

Su Maldini: "Ho imparato tanto dall'Italia e al Milan ho avuto compagni eccezionali. Maldini è il simbolo e la faccia del Milan. Per me lui deve stare lì, in questo momento io non so perché Paolo non sia al Milan".

IL RETROSCENA DAL GIAPPONE

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