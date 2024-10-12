Dal Giappone: "La Fiorentina in estate aveva fatto un offerta per Morita, ma l'affare non si è concluso"

Secondo il giornalista Giapponese Kazu Kazuichi la Fiorentina in estate aveva cercato il centrocampista giapponese dello Sporting Lisbona Morita. Però non si è concretizzato l'affare che avrebbe porta...

Secondo il giornalista Giapponese Kazu Kazuichi la Fiorentina in estate aveva cercato il centrocampista giapponese dello Sporting Lisbona Morita. Però non si è concretizzato l'affare che avrebbe portato il nazionale giapponese a vestire la maglia del club gigliato, Morita poi è rimasto nel club lusitano e vedremo se in futuro ci potrà essere un nuovo avvicinamento tra la Fiorentina e Morita e se nel caso questo andrà in porta.

RINNOVO KUOAME

https://www.labaroviola.com/schira-conferma-kouame-firmera-nei-prossimi-giorni-il-rinnovo-con-la-fiorentina-sino-al-2027/272102/