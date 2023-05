Cade la Fiorentina all’Olimpico, l’Inter vince in rimonta 2-1 e si aggiudica la Coppa Italia

Al 3′ la Fiorentina passa in vantaggio all’Olimpico, Bonaventura allarga per Ikoné che mette dentro per Gonzalez. Al 6′ Dzeko prova il tiro, palla deviata in angolo da un difensore viola. Al 12′ Amrabat prova il tiro dalla distanza, palla di poco a lato. Al 18′ Bonaventura va al tiro, palla fuori. Al 24′ ottima azione della Fiorentina, Nico Gonzalez prova il tiro, palla in curva. Al 24′ ottima azione della Fiorentina, Nico Gonzalez prova il tiro, palla in curva. Al 24′ Dzeko spara il pallone in curva e si divora il gol dell’1-1. Al 29′ Lautaro Martinez viene lasciato libero e firma l’1-1. Al 36′ Lautaro Martinez trova il raddoppio.

Al 50′ occasione per la Fiorentina, Castrovilli prova l’incornata vincente. Al 51′ Castrovilli tenta la conclusione della distanza. Al 53′ punizione battuta bene da Biraghi, palla che finisce di poco fuori. Al 54′ ci prova Dimarco dalla distanza. Al 57′ cross dentro sul quale arriva Cabral, palla debole tra le mani di Handanovic. Al 67′ Lukaku si gira su Quarta, salva Terracciano. Al 74′ Handanovic salva sul tiro di Gonzalez. Al 75′ tiro di Biraghi dalla distanza, palla che finisce di poco alta. Al 77′ occasione per l’Inter. Al 79′ Handanovic chiude su Sottil. All’82’ Fiorentina che si divora il gol del pareggio. All’86’ pericoloso Nico Gonzalez. L’Inter vince 2-1 all’Olimpico.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI COMMISSO