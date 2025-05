Cade la Fiorentina all’Olimpico, con un gol di Dovbyk segnato fuori tempo. Finisce il sogno Champions dei viola

La Roma di Claudio Ranieri oggi alle ore 18 ospiterà la Fiorentina di Raffaele Palladino. Una partita molto importante all’Olimpico di Roma, le due squadre sono in piena corsa per un posto in Champions League. La Roma attualmente è al sesto posto, con 60 punti, la Fiorentina è indietro solamente di una lunghezza (59) ed è collocata all’ottavo posto.

PRIMO TEMPO- Parte subito forte la Roma, al 3’ strappo di Cristante che allarga per Dovbyk che va al tiro, chiusura in corner di Comuzzo. Al 10’ buona trama tra Richardson e Gosens, il tedesco mette palla dentro ma troppo sul portiere giallorosso. Al 15’ destro di Pellegrini dalla distanza, palla fuori dalla porta. Al 17’ la Fiorentina muove palla bene, Zaniolo appoggia dietro per Richardson che tenta la conclusione, deviata in calcio d’angolo. Al 27’ Richardson per Kean che si gira e va al tiro, Svilar chiude lo specchio della porta e salva la Roma. Al 30’ ancora una volta pericolosa la Fiorentina con Kean, Svilar chiude. Al 34’ Celik calcia di colpo, De Gea risponde presente e manda palla in corner. Al 46’ Mandragora mette dietro per Kean che calcia ma centralmente. Al 49’ Shomurodov calcia di controbalzo, De Gea chiude la porta. Al 50’ Pellegrini calcia dentro, Shomurodov fa da sponda e Dovbyk mette dentro per l’1-0 della Roma.

SECONDO TEMPO- Al 46’ parte subito forte la Roma, che ha subito una buona chance. Al 47’ Manu Koné calcia dalla distanza, De Gea para. Al 52’ Richardson calcia dalla distanza, mentre palla fuori. Al 54’ tiro-cross di Fagioli, troppo debole, soluzione a metà. Al 56’ Richardson dentro per Zaniolo, tiro murato. Al 57’ Fagioli per Zaniolo che calcia di sinistro, palla alta. Al 60’ Svilar calcia dalla distanza. Al 60’ fuori Zaniolo, dentro Gudmundsson. Al 64’ ammonito Ndour per fallo su Angelino. Al 65’ doppio cambio Roma, fuori Shomurodov e Cristante, dentro Baldanzi e Gurna. Al 65’ grandissima occasione per la Fiorentina, grande risposta di Svilar su Mandragora. Al 68’ ripartenza della Roma, Pisilli calcia, palla fuori dallo specchio. Al 70’ fuori Richardson e Pongracic, dentro Beltran e Colpani. Al 73’ Ndour prova il tiro dalla distanza. Al 77’ dentro Rensch e El Shaarawy, fuori Dovbyk e Celik. All’83’ doppia occasione di Kean, Svilar para due volte. All’85’ giallo per Kean. All’89’ giallo per Soulé. Al 90’ fuori Ndour, dentro Adlì. Al 94’ ammonito Pisilli. Al 95’ punizione di Adlì fuori.