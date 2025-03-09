Cade la Fiorentina al Maradona, il gran gol di Gudmundsson riapre la partita, il Napoli vince 2-1

Il Napoli di Antonio Conte oggi alle ore 15 affronta la Fiorentina di Raffaele Palladino. I partenopei provengono dall’1-1 contro l’Inter e sono in piena corsa per lo scudetto. I gigliati mirano invec...

Il Napoli di Antonio Conte oggi alle ore 15 affronta la Fiorentina di Raffaele Palladino. I partenopei provengono dall’1-1 contro l’Inter e sono in piena corsa per lo scudetto. I gigliati mirano invece ad un posto in Europa, in campionato arrivano dalla vittoria su misura (1-0) contro il Lecce firmata Robin Gosens, e dal ko ad Atene, in Conference League, contro il Panathinaikos.

PRIMO TEMPO- Napoli che parte subito molto forte, al 2’ Gilmour dentro per Raspadori che si gira e calcia, palla in curva. Al 3’ il Napoli recupera palla, Lukaku dentro per Raspadori, Ndour mette in calcio d’angolo. I partenopei hanno subito alzato i giri del gioco, la Fiorentina cerca di difendersi per poi ripartire. Al 9’ grande chance per la Fiorentina, Di Lorenzo mette al centro per Raspadori che tutto solo si fa parare il tiro da De Gea che resta in porta. Al 12’ Fagioli scucchiaia per Gudmundsson che non riesce a colpire. Al 15’ Lukaku appoggia per Buongiorno che rientra e calcia di destro, senza impensierire De Gea. Al 21’ cross dentro per McTominay che disturbato da Ndour colpisce debolmente il pallone. Al 26’ McTominay calcia dalle distanza, De Gea non la tiene, Lukaku in agguato firma il tap-in, 1-0 Napoli. Al 30’ Raspadori salta Comuzzo e calcia, De Gea con il piede salva. Al 32’ Fagioli dentro per Kean che anticipa Meret e mette palla sopra la traversa. Al 34’ Di Lorenzo ci prova dalla distanza e colpisce la traversa. Al 38’ De Gea decisivo! Lukaku per Spinazzola che calcia, il portiere spagnolo con il piede salva la Fiorentina. Al 43’ il Napoli ci prova con McTominay, palla sull’esterno della rete.

SECONDO TEMPO- Al 47’ Buongiorno si prende il giallo a per il fallo su Kean. Al 57’ ottima ripartenza del Napoli, Raspadori calcia, palla in corner. Al 58’ fuori Parisi e Ranieri, dentro Pongracic e Gosens. Al 61’ Pongracic perde la marcatura di Raspadori, l’attaccante italiano firma il 2-0. Al 64’ giallo per Gudmundsson. Al 66’ Pongracic per Kean che di tacco la dà a Gudmundsson che con un tiro a giro basso firma il 2-1. Al 74’ fuori Comuzzo, al suo posto Moreno. Al 77’ Politano calcia sul primo palo ma trova De Gea che spedisce palla in corner. Al 78’ Fagioli si gira e calcia dalla distanza, palla alta. All’80’ Fagioli cerca Kean che si guadagna lo spazio per calciare, ma non trova lo specchio della porta. All’81’ fuori Cataldi, dentro Beltran. Negli azzurri fuori Politano, dentro Oliveira. All’83’ Dodò sul secondo palo sul quale arriva Gosens. All’85’ fuori McTominay, dentro Billing. Fuori anche Raspadori, dentro Simeone. All’88’ giallo per Pongracic. Al 90’ fuori Spinazzola, dentro Juan Jesus. Al 92’ Simeone si divora il gol del 3-1, De Gea chiude.