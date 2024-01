Cade la Fiorentina, al Franchi la decide Lautaro, 1-0 Inter. Rigori maledetti per i viola, Nico se lo fa parare

Dopo 30 secondi Bonaventura recupera palla per Nzola, chiude Sommer ma era fuorigioco. Al 9’ pasticcia Quarta, sul pallone si avventa Lautaro Martinez che va al tiro, Terracciano salva in angolo. All’11’ ottimo lancio per Nzola che si pozione davanti a De Vrij e firma l’1-0 ma è fuorigioco. Al 13’ Thuram mette dentro per Carlos Augusto, deviazione in angolo. Al 13’ calcio d’angolo battuto, Lautaro Martinez firma l’1-0 per l’Inter. Check per possibile fallo dell’argentino ma non c’è nulla, gol regolare. Al 26’ buona azione della Fiorentina cross dentro di Ikoné sul quale non riesce ad arrivare nessuno, alla fine Bonaventura tenta il tiro ribattuto. Al 29’ punizione battuta da Duncan che non impensierisce la Fiorentina. Al 32’ ripartenza Inter, Thuram scappa e poi pasticcia inciampando sul pallone davanti a Terracciano. Al 33’ ancora Terracciano decisivo. Al 34’ Faraoni cross dentro, arriva Bonaventura e va al tiro decisivo Sommer. Al 40’ Faraoni mura un cross pericoloso di Carlos Augusto. Al 46’ Faraoni dentro per Nzola che però non riesce a tirare in porta, palla deviata in angolo.

Al 54’ ripartenza Inter, Frattesi per Lautaro che tira debolmente tra le braccia di Terracciano. Al 55’ Bonaventura mette dietro per Parisi che tira di poco a lato. Al 64’ Arnautovic segna ma è fuorigioco. Al 67’ Nzola va al tiro invece di passare il pallone ad un compagno. Al 68’ Nzola recupera palla e va al tiro invece di allargare a Bonaventura che era solo davanti al portiere. Al 71’ con un pugno Sommer travolge Nzola che l’anticipa sull’uscita. All’OFR Aureliano dà il calcio di rigore. Al 77’ Nico sbaglia il calcio di rigore, Sommer salva.

