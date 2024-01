Sottil non supera il provino, gioca Nzola al suo posto. L’esterno ha accusato un problema nel pre gara

Cambio di formazione in casa Fiorentina nella partita contro l’Inter, non giocherà Sottil, inserito inizialmente nella formazione ufficiale, dato che l’esterno non ha superato il provino sul campo del Franchi prima della partita e dunque al suo posto ci sarà Nzola con Beltran che giocherà più indietro rispetto allo schieramento iniziale.