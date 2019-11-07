Caceres prova a forzare i tempi per la partita di Cagliari. Se non ce la fa è pronto Ranieri

Secondo quanto riporta La Nazione Martin Caceres prova a stringere i denti anche se sta ancora lavorando a parte dopo l'infortunio subito nella sfida con la Lazio. Il difensore viola vorrebbe provare...

Secondo quanto riporta La Nazione Martin Caceres prova a stringere i denti anche se sta ancora lavorando a parte dopo l'infortunio subito nella sfida con la Lazio. Il difensore viola vorrebbe provare ad essere almeno convocato nella partita di Cagliari e provare a rispondere alla convocazione del suo Uruguay. Se Caceres non ce la farà dopo la buona prova di Parma sarà Luca Ranieri a prendere il suo posto e a completare la difesa viola con Pezzella e Milenkovic.