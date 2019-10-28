Caceres e Lirola, ecco i tempi di recupero. Sicuramente salteranno le partite contro Sassuolo e Parma

Secondo quanto riportato da Radio Bruno non si sa ancora precisamente l'esito degli infortuni di Lirola e Caceres, ma sicuramente i due difensori viola salteranno le prossime due partite contro Sassuo...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno non si sa ancora precisamente l'esito degli infortuni di Lirola e Caceres, ma sicuramente i due difensori viola salteranno le prossime due partite contro Sassuolo e Parma rispettivamente mercoledì e domenica prossima. Nelle prossime ore arriverà il report medico della società viola.