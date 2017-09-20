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Cacciato per prendere Baggio e arrabbiato per la finale persa. Cosi Pioli ha il dente avvelenato contro la Juventus

Pioli non vince da 10 partite contro la Juventus. Un ex bianconero dall'animo di grande rivalsa contro la vecchia signora

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 17:49
Cacciato per prendere Baggio e arrabbiato per la finale persa. Cosi Pioli ha il dente avvelenato contro la Juventus - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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Stefano Pioli è un ec bianconero dal dente avvelenato. Dalla Juventus venne mandato via per permettere ad Agnelli di comprare Baggio, ai tempi viola invece perse una coppa Uefa proprio ad opera della Vecchia Signoria. In più da allenatore non ha mai preso i tre punti ai bianconeri, che, anzi, lo battono da 10 partite di fila: un motivo in più per lui per trovare una rivincita contro una squadra con la quale non ha mai avuto soddisfazioni professionali.

Corriere fiorentino

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