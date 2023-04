Cabral vuole sfatare il tabù gol in Coppa Italia: il brasiliano ha già segnato allo Zini

Protagonista anche in Coppa Italia. Arthur Cabral questa sera a Cremona è pronto a

infrangere l’ultimo tabù. Da quando è in Italia e veste la maglia viola non ha mai fatto centro nella competizione nazionale: né in questa stagione in cui la Fiorentina ha affrontato la Sampdoria e il Torino, né la scorsa quando le avversarie erano state l’Atalanta e la Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

