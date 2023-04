Cabral supera Vinicius Jr! È il miglior marcatore brasiliano in Europa nel 2023

Arthur Cabral è il giocatore brasiliano che ha segnato di più in Europa nel 2023. Sono ben 11 le reti siglate dall’attaccante viola in 20 partite, con una media di un gol ogni 98 minuti e con una media di 9 gol su 13 palloni ha una conversione delle occasioni avute del 69%. Fino a ieri sera il centravanti della Fiorentina era dietro al solo Vinicius Junior del Real Madrid ma, con la rete segnata contro l’Atalanta, ha superato anche la stella dei Blancos. Dopo aver conquistato Firenze a suon di gol, in arrivo anche la maglia della Seleçao per il Cabral?