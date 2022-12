Cabral segna ed i tifosi rispondono incoraggiandolo, il brasiliano sente la fiducia di Firenze

Arthur Cabral è sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati della Fiorentina: l’attaccante brasiliano non sta vivendo un bel periodo e fino ad oggi era rimasto a secco di gol anche nelle uscite amichevoli intraprese dalla Fiorentina durante la sosta Mondiale. Cabral, dopo aver messo a segno il 3-0 provvisorio nell’amichevole contro la Primavera grazie ad un bellissimo colpo di testa, ha ricevuto l’abbraccio e l’affetto dei tifosi accorsi allo stadio che gli hanno dedicato un lungo applauso e dei cori per incoraggiarlo. Il giocatore sembra essere rimasto decisamente sorpreso in positivo dal gesto ed ha risposto a sua volta con un applauso rivolgendosi alla Maratona: chissà se ‘King Arthur’, grazie alla vicinanza dei tifosi Viola, riuscirà a superare questo periodo negativo ed aprire una nuovo capitolo della sua avventura a Firenze.

