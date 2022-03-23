Cabral punta ad una maglia da titolare: la sosta Nazionali per convincere Italiano

La Fiorentina pecca dal punto di vista realizzativo, per l'Europa ora Italiano ha bisogno anche di Cabral

La corsa per definire l’attaccante della Fiorentina del futuro é iniziata. Con Piatek in Nazionale, Cabral ha un’occasione ghiotta per convincere Italiano delle sue qualità. La Fiorentina dal punto di vista realizzativo deve migliorare. Piatek ha qualità da rapace d’area, ma fatica poi nella costruzione del gioco. L’Europa non aspetta lo scrive il Corriere dello Sport.

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