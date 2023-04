Cabral palleggia e gioca a calcetto con i bambini a San Frediano, alla fine fa anche il portiere

C’è un ragazzo che sta palleggiando con alcuni bambini sul campetto in piazza Tasso, nel cuore di San Frediano, quartiere popolare di Firenze. Cappellino in testa, tuta nera, scarpe bianche. Paleggia di testa, fa alcuni scambi. E’ venerdì, tardo pomeriggio. L’orario in cui si riprendono i giubbotti lasciati su una panchina, si salutano gli amici e si torna a casa per cenare. Ma non stavolta.

Perché quel ragazzo, in borghese e quasi irriconoscibile da lontano, è niente meno che Arthur Cabral. Attaccante della Fiorentina, andato a segno la sera prima nei quarti di finale di andata in Polonia. Suo il primo gol, quello che ha sbloccato la gara nella bolgia dei 40 mila tifosi del Lech Poznan. E’ il capocannoniere attuale della Conference League, il bomber numero uno da quando è nata questa competizione con gli 11 gol complessivi. Ed è anche il miglior marcatore, in questa stagione, per la Fiorentina coi suoi 14 centri tra campionato e Coppe.

E’ finito il suo allenamento e Cabral, attirato da quel che sta accadendo sul campetto, si aggrega. Gioca coi bambini, parla e scherza con loro. Finisce con una partitella, col brasiliano che si piazza in porta e si cala in un ruolo del tutto nuovo per lui. Poi è il tempo delle foto, dei saluti, delle promesse che viaggiano dolci come sogni.

La Fiorentina ha trovato il suo bomber e adesso vola sulle ali dell’entusiasmo, con la finale di Coppa Italia a un passo e le semifinali di Conference che sono vicinissime. Un pomeriggio unico per quei bambini, che poche ore prima tifavano davanti alla tv ed esultavano per un gol di Cabral. E che per un attimo si sono ritrovati proiettati nella realtà. E no, non era un sogno. Era tutto vero. Lo scrive Repubblica