Cabral: “Meritavamo di più, ma il calcio è così. Rigore? Nico mi ha dato la palla, lo ringrazio per la fiducia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, ha così parlato al termine della sfida finita in parità contro l’Atalanta:”Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo creato. Meritavamo di fare più punti, ma il calcio così. Adesso dobbiamo pensare a giovedì, sarà una partita difficile. Abbiamo ancora 4 partite in 10 giorni, dobbiamo stare tranquilli: sono importanti per finire bene”.

Poi ha proseguito parlando del rigore che gli ha consegnato Nico Gonzalez: “Nico è il rigorista, ma mi ha dato la palla. Sa che sono un buon rigorista e lo ringrazio per la fiducia”. Infine, sul suo periodo di forma: “E’ un grande momento, sono felice. Mi sto ambientando sempre di più in questa città, con i tifosi e i compagni, ma credo che posso migliorare ancora”. Solo Haaland e Benzema hanno segnato più di te da gennaio: “E’ un onore stare in questa lista. Manca un mese e mezzo alla fine e tutti si ricordano di come finisci, non di come inizi”. FIORENTINA AGGRESSIVA MA CHE NON RIESCE A RIBALTARLA NEL FINALE, FINISCE 1-1 CON L’ATALANTA AL FRANCHI

https://www.labaroviola.com/fiorentina-aggressiva-ma-che-non-riesce-a-ribaltarla-nel-finale-finisce-1-1-con-latalanta-al-franchi/209201/