Buone notizie per Italiano: Milenkovic è tornato ad allenarsi in gruppo. Ci sarà contro l’Atalanta

Buone notizie per la Fiorentina: Nikola Milenkovic è tornato ad allenarsi in gruppo. La notizia arriva direttamente dal video dell’allenamento postato dal club gigliato sui propri canali social. Il serbo dunque sarà a disposizione di mister Vincenzo Italiano per la trasferta di Bergamo prevista domenica alle 18 al Gewiss Stadium, contro l’Atalanta, dopo essere stato fermo ai box nelle scorse gare a causa di un problema muscolare accusato nella gara contro la Juventus.

