Buona gara della Fiorentina a Torino ma la Juve vince 1-0. Il VAR nega la gioia del gol a Castrovilli

Al 5’ ottima occasione per la Fiorentina, cross dentro di Bonaventura, Bremer sventa il pericolo per la Juve. Al 12’ Kostic cerca il secondo palo ma il pallone finisce fuori dalla porta difesa da Terracciano. Al 23’ scivola Milenkovic, Kostic trova il tiro, salva in angolo Terracciano. A 28’ Duncan prove il tiro dalla distanza, para Szczesny. Al 34’ incornata vincente di Rabiot, Terracciano para ma il pallone è già dentro. Al 37’ Ikone va al tiro si salva la Juve grazie a Locatelli. Al 46’ gran cross dentro di Gonzalez, Ikoné arriva da dietro e colpisce malissimo il pallone.

Al 64’ Kostic dentro per Vlahovic che a tu per tu con Terracciano non sbaglia, 2-0 per la Juve. Fuorigioco del serbo che da ex non aveva esultato alla su rete. Al 62’ Kouamé prova il tiro dalla distanza, palla fuori. Al 67’ Dodo perde palla, Kean va al tiro, Terracciano salva in corner. Al 73’ Amrabat prova il tiro dalla distanza. All’82’ occasione per la Fiorentina sul cross dentro di Terzic per Jovic che sfiora il pallone. All’88’ Castrovilli raccoglie le conclusione da fuori area e segna l’1-1. L’arbitro va all’OFR e annulla la rete.

LEGGI ANCHE, FORM. UFFICIALE: NO A CABRAL E JOVIC, IL CENTRAVANTI LO FA KOUAMÈ. C’È RANIERI, QUARTA FUORI