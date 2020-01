Per Fiorentina-Atalanta di mercoledì prossimo, valevole per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia (ricordiamo che si giocherà al Franchi, in gara secca), ci sarà una buona affluenza da parte dei sostenitori viola. Infatti nonostante l’orario proibitivo del fischio d’inizio del match (ore 15, giorno lavorativo), si sta registrando una elevata richiesta di biglietti.

Nuova dimostrazione di affetto da parte dei tifosi della Fiorentina, che quando c’è bisogno di stringersi intorno alla squadra, rispondono sempre presente . La società viola fa sapere che da oggi verrà aperta la vendita dei biglietti della Maratona.