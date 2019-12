Un giallo risolto a fine partita. Al minuto numero 73, dopo il gol del 3-1 giallorossofirmato da Lorenzo Pellegrini, dagli spalti è stato lanciato in campo un oggetto, che l’arbitro Orsato ha raccolto e consegnato poi al quarto uomo. Le prime ricostruzioni, basate anche sulle immagini tv, lasciavano pensare a un oggetto metallico, forse un bullone. Niente di tutto questo. Come spiegato da alcuni dirigenti afine gara, altro non era che uno stick di “burro di cacao” per le labbra. L’episodio sarà segnalato sul referto, toccherà poi anche agli uomini della Procura Federale ricostruire l’accaduto, soprattutto da dove sia stato lanciato l’oggetto che, fortunatamente, non ha colpito nessuno dei presenti in campo. Lo riporta il Corriere dello Sport