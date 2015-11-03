Labaro Viola

Notizie Bullone Fiorentina

Bullone in campo? No, solo lo stick di un burro cacao. Risolto il giallo. Ecco cosa è accaduto

21 dicembre 2019 11:29

Lanciato sul campo del Franchi un grosso oggetto simile ad un bullone. Episodio segnalato alla procura

21 dicembre 2019 00:12

Archivio

Esplora l'archivio di Bullone

Sett. 51