Bucciantini su Fagioli: "Se sta bene è un miracolo di giocatore, quando tutto va male sparisce"

"Se non riesce a trovare continuità lo sorpassano, come per esempio Oulai che se dovesse continuare così giocherà lui"

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della Nazionale e passare al momento vissuto dal centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli. Ecco le sue parole:

"La Nazionale? Un mese e mezzo fa non avevi una Nazionale. Mancini è stato bravo a trovarla nei punti giusti e a metterla in campo con coraggio. Adesso bisogna proteggerla questa Nazionale seguendo la linea tracciata da Mancini, perché è un lavoro duro e valorizzo molto quello che ha fatto fin da quando è tornato. Ieri contro il Belgio siamo andati in difficoltà, in Nations League è stato un percorso a scalini e siamo usciti ma va bene così.

Fagioli? Se la partita diventa agonisticamente esasperata va in difficoltà. Quella di eri è un tipo di partita che lo mette in difficoltà. Il problema di Fagioli è la caduta di rendimento, quando sta bene è un miracolo di giocatore. Però quando non gioca bene non ha un livello di caduta di rendimento e tende a sparire. Quando le cose vanno peggio si spaventa, fa le cose più semplici...A 25 anni può ancora migliorare, perché in questi anni ha vissuto anche due anni complessi. Se non riesce a trovare continuità lo sorpassano, come per esempio Oulai che se dovesse continuare così giocherà lui. Fagioli o è importante o non è".