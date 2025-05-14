Bucciantini: "Non solo la proprietà è rimasta indietro, ma un'intera città. Meritiamo di essere dove siamo"

Marco Bucciantini è intervenuto questo pomeriggio nella trasmissione Pentasport, analizzando il momento difficile della Fiorentina. "La prossima stagione comincia dalla prossima settimana. L'ultima di...

Marco Bucciantini è intervenuto questo pomeriggio nella trasmissione Pentasport, analizzando il momento difficile della Fiorentina. "La prossima stagione comincia dalla prossima settimana. L'ultima di maggio deve essere il punto di partenza per il prossimo campionato, qualsiasi sia il risultato finale. Quando si fa l'analisi, si faccia intera, la piazza di Firenze merita rispetto e merita posizioni migliori, anche per la cultura sportiva che ha. Palladino, se rimane, deve provare a dare alla Fiorentina un'identità riconoscibile, un'identità che tutta la società deve trovare. Avere una sola punta per tutta la stagione, è una cosa veramente pessima; basti guardare quando manca Kean, la viola è sempre rimaneggiata e deve inventarsi qualcosa lì davanti. Nessuno deve sottrarsi alle proprie colpe, così facendo si può ripartire tutti insieme".

"Bisogna ripartire tutti insieme. Io sono del 1974 e ho visto scudetti del Napoli, coppe internazionali vinte dall'Atalanta, scudetti di Roma e Lazio e la Fiorentina?. La viola si è allontanata dai primi posti, rispetto a tutte le altre 'potenze' calcistiche. Quando vedo la posizione di classifica della Fiorentina e guardo lo stadio, penso che noi siamo dove meritiamo, proprio perché è rimasta indietro non solo una proprietà, ma anche un'intera città, manca il senso dell'avventura. L'unica cosa che è al passo con i tempi è il campo di allenamento, che hanno fatto loro (ride ndr). La Fiorentina è lontana dalla sua storia e da quello che merita".