Bucciantini: “Non capisco questo essere delusi da Italiano, prima di lui Fiorentina finiva stagione con 40 punti”

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina il giorno dopo del pareggio in campionato contro l’Empoli. Ecco le sue parole:

Empoli? Ormai ogni volta abbiamo un umore ed un commento diverso: bisogna distinguere la continuità di risultati e prestazioni. La Fiorentina ha giocato un bel secondo tempo, a differenza del primo che è stato sotto ritmo come con il Bologna. Quando mancano delle energie fai fatica a mantenere un certo ritmo di gioco: poi nel finale si cerca di rimediare ed in ogni caso non è stata una prestazione brutta.

Italiano? Non è un caso che in Europa arrivi più volte a tirare: c’è meno tatticismo e non penso che il Braga sia inferiore alle squadre in campionato. Se la Fiorentina tira, allo stesso tempo si esalta sennò vive una partita di frustrazione. Non voglio fare l’avvocato difensore ma non ce la faccio a capire cosa possa fare di meglio Italiano: non capisco questo essere delusi dall’allenatore, ma la Fiorentina prima di Italiano era finita a 40 punti di media in campionato. In Italia l’unico sentimento condiviso è la polemica e nel calcio è ancora più facile seguirla: un modo di comunicare quello della Fiorentina che non è simpatico ai tifosi.

