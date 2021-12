Bucciantini: “L’addio di Vlahovic alla Fiorentina non è scritto. La Juve non se lo può permettere”

A Radio Sportiva il giornalista Marco Bucciantini ha detto la sua sul futuro di Dusan Vlahovic:

“Nessun club italiano ad oggi può permettersi Vlahovic che vale non meno di 80-90 milioni. Possono pensare a lui pochissime squadre in Europa. Di certo non la Juve. Io non credo neanche che la storia di Vlahovic sia già scritta come ormai si sta raccontando da tempo, comunque almeno fino a giugno rimarrà alla Fiorentina, poi si vedrà”.

INTANTO IL CITY PIOMBA SU VLAHOVIC