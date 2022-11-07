Bucciantini: "La classifica della Fiorentina era immeritata. Speravo di evitare il Braga ma i Viola sono favoriti"

Classifica? Non avevo dubbi che saremmo usciti da questo momento negativo soprattutto dal punto di vista della classifica: dai dati quelle posizioni erano del tutto immeritate.

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e dei prossimi impegni in campionato ed Europa, queste le sue parole:

"Momento positivo? Finalmente i risultati confermano un ritrovamento della squadra, è un qualcosa di evidente già da un po' ma certe volte ti trovi davanti anche degli avversari che sanno farti male. Con Lazio e Inter la Fiorentina, nonostante tutto, c'è stata.

Salernitana? Non è una squadra come la Sampdoria, hanno più punti di noi in campionato. La vittoria contro la Salernitana significherebbe tornare al nostro posto: con tre vittorie di fila significa passare da un livello ad un altro. In questo momento è l'avversario perfetto perchè in caso di vittoria andresti a superarli, poi se fai un filotto di punti quando andrai a giocare con il Milan è tutta un'altra storia.

Milan? Con il Milan la Fiorentina se la gioca assolutamente.

Svolta? La Conference ci ha aiutato: ci sono state delle partite in cui sono stati segnati molti gol e anche sbagliato tanto. La Fiorentina è una squadra che vive per il gol, spinge per 90 minuti per quello ed aver ritrovato la rete è fondamentale.

Sorteggio? Io speravo di evitare il Braga perchè le portoghesi stanno facendo del male alle italiane in questi anni. Questo sorteggio poteva andare meglio, ma il destino è più nelle nostre mani che nelle loro. La Fiorentina, se stanno tutti bene, è un po' favorita ma il Braga è forte, sono comunque terzi in campionato."

LE PAROLE DI BUCCHIONI

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