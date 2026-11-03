Bucciantini: "Gonçalves ha alzato il livello, fa girare la palla con una qualità superiore"

Il giornalista ha esaltato il giocatore portoghese viola

All'indomani del successo dei viola contro il Sassuolo, il noto giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la prestazione della squadra gigliata e il momento difficile vissuto dai neroverdi al Mapei Stadium.

Entrando nel dettaglio del match, Bucciantini ha evidenziato le difficoltà iniziali della Fiorentina: «La Fiorentina ha subito un po' l'approccio nel primo tempo, infatti il Sassuolo è riuscito a chiuderla meglio. Poi, quando è entrata in controllo, ha comunque portato a casa la vittoria senza grandi problemi perché di tutti i giocatori del Sassuolo solamente Laurienté ha dato noia alla Fiorentina, il resto è stata poca roba».

Riflettendo sulle scelte di formazione e sulla gestione della rosa da parte del tecnico viola, Bucciantini ha aggiunto: «Secondo me Vanoli non ha messo Pedro Gonçalves a Milano perché non lo reputa pronto per giocare dall'inizio. Ieri ha potuto rischiarselo perché il Sassuolo sta molto peggio della Fiorentina, mentre con l'Atalanta c'erano delle fragilità in entrambe le squadre e non ha voluto cercare di mettere un altro giocatore offensivo».

Un inserimento, quello del talento portoghese, che ha cambiato l'inerzia della manovra: «Quando è entrato Pedro Gonçalves la Fiorentina ha giocato meglio perché anche gli altri giocatori offensivi hanno avuto palloni più puliti. Il centravanti riceve meglio, infatti riesce a essere più pericoloso perché il portoghese è un giocatore di talento superiore».

L'analisi si chiude con la lettura complessiva della gara e del divario emerso alla distanza: «La Fiorentina ha fatto la partita che doveva fare. Ha regalato un gol al Sassuolo perché dalla parte di Jiménez il terzino torna meno e quindi Laurienté è stato più libero di segnare. La Fiorentina non l'ha vinta coi cambi perché quando sono iniziate le sostituzioni già stava vincendo per 2-1. Quando la partita è finita ha vinto 4-2, quindi si è trattato di due 2-1 diversi. Però la Fiorentina ha dominato nella parte finale perché il Sassuolo si era già un po' sfaldato».