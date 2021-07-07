Bucciantini: "Biraghi se è aprezzato è uno dei migliori terzini in Italia"

Bucciantini ha parlato anche del mercato estivo della Fiorentina.

Il giornalista Marco Buccianti ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "Il tecnico Italiano ha un’idea di gioco moderna. Lui è il classico allenatore che ai fiorentini piace. Aveva molta voglia di venire a Firenze e di costruire una squadra importante che riporti la piazza a sognare in alto. Il futuro di Biraghi? Deciderà Italiano. Se è apprezzato e sta bene, è uno dei migliori terzini nel campionato Italiano. Se punteranno su di lui farà una grande annata".

Sul calciomercato? "Messias sarebbe da prendere subito. Mente a Ounas del Napoli preferirei Zaccagni, perché insieme a Nico Gonzalez potrebbe creare un’ottima coppia per affiancare l'attaccante serbo, Dusan Vlahovic".

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