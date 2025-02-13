Bucciantini: "Assenza di Kean? sarà un compito arduo sostituire un insostituibile"

Per Bucciantini l'assenza di Kean apre un vuoto incolmabile. Il mercato in questo senso non ha aiutato. ma l'ago della bilancia resta Gud

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale in casa Fiorentina, intervenendo a Radio Bruno Toscana. In vista della prossima partita, Bucciantini ha sottolineato come domenica si presenti un’importante opportunità per uno degli attaccanti viola, tra Zaniolo, Beltran e Gudmundsson. Secondo il giornalista, anche se nessuno si aspetta che questi sostituiscano Kean in maniera diretta, è fondamentale che riescano a essere pericolosi in attacco. "Sarà un compito arduo, sostituire un insostituibile", ha affermato.

Bucciantini ha poi commentato la formazione vista a San Siro, indicando che Palladino ha tentato di bloccare l'Inter sugli esterni, ma ha evidenziato alcune difficoltà nella fase offensiva. Infine, per la partita contro il Como, ha espresso una preferenza: “Zaniolo e Beltran? Un po’ alle strette. Quello che mi aspetto è Gudmundsson, da lui mi aspetto i gol nuovi.”