Bucchioni: "Woltemade è stato il ripiego della Juventus perché non è arrivato Pellegrino"

Il giornalista ha parlato dell'innesto di Woltemade in bianconero

A Radio Sportiva ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, ecco le sue parole.

«Sfuggito persino un obiettivo come Pellegrino»

«L'innesto di Woltemade a titolo temporaneo nelle ultime battute della sessione di mercato è stato una scelta obbligata per la Juventus, scaturita dall'impossibilità di raggiungere i primi traguardi prefissati, tra cui figura proprio Mateo Pellegrino — con la massima stima per il calciatore tedesco. Parliamo pur sempre di Pellegrino: non una stella dal valore di 100 milioni di euro, ma un'operazione attorno ai 30 milioni con il Parma che la dirigenza bianconera non ha concretizzato... a differenza della Fiorentina».

«L'ingaggio di CR7 ha segnato il punto di rottura finanziario»

«Quanti profili non all'altezza degli standard storici della Juventus sono stati tesserati negli ultimi tempi? Si tratta dell'effetto di una contrazione societaria che si trascina da anni; l'operazione Cristiano Ronaldo ha rappresentato il vero spartiacque negativo sul piano economico, non avendo poi portato alla conquista della Champions League e lasciando strascichi pesanti. Attualmente la società si trova a dover fare i conti con precisi paletti finanziari e vincoli di mercato che ne condizionano pesantemente l'operatività».