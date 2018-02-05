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Bucchioni: "Voto 4 a Corvino per non aver creduto in Mancini. A lezione di pianticelle dall'Atalanta..."

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto stamani ai microfoni di Radio Sportiva, per stilare il consueto "Pagellone". E ce n'è stato anche per Pantaleo Corvino. "Il direttore - commenta Bucchioni -...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 10:36
Bucchioni: "Voto 4 a Corvino per non aver creduto in Mancini. A lezione di pianticelle dall'Atalanta..." -
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Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto stamani ai microfoni di Radio Sportiva, per stilare il consueto "Pagellone". E ce n'è stato anche per Pantaleo Corvino. "Il direttore - commenta Bucchioni - si merita un bel 4 per non aver creduto in Gianluca Mancini (il difensore centrale classe '96 in rete ieri con l'Atalanta). Ha preferito comprare i Milenkovic, i Vitor Hugo ed i Pezzella, quando uno forte ce lo aveva in casa. Gli consiglio di andare a studiare a Zingonia, dall'Atalanta, per capire come si scoprono quelle che lui definisce pianticelle".

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