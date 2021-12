Bucchioni: “Vlahovic non vuole lasciare la Fiorentina a gennaio. Zero possibilità per la Juventus”

Questo quello che scrive il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni, le sue parole riguardo Vlahovic nell’editoriale per TMW: “E’ evidente che le possibilità della Juventus di puntare su Vlahovic sono ridotte a zero. L’attaccante serbo non vuole lasciare Firenze a gennaio e la Juventus non ha le risorse per tentare la Fiorentina con una super offerta o convincere lui con un ingaggio da sette-otto milioni. L’operazione è troppo costosa e in questo momento impossibile” conclude Bucchioni.

CHIESA E IL RISCATTO DA PARTE DELLA JUVENTUS, CONDIZIONI LONTANE