Ecco le parole del giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana:

“A gennaio è difficile comprare, non per dare attenuanti, però mi accontenterei di dare delle alternative a Iachini. Bonifazi, Duncan e Cutrone non mi entusiasmano perché vorrei dei calciatori pronti per fare un salto di qualità. Il vero mercato di Rocco sarà quello in estate. Purtroppo veniamo da tre anni di macerie, dove a Corvino era stato fatto vendere di tutto pur di recuperare soldi. Rocco non pensava di dover intervenire a gennaio ma credeva che la squadra arrivasse a fine campionato in tranquillità. Serve un lavoro lungo, bisogna ricostruire i rapporti internazionali, vedete cosa è stato fatto con il Chelsea. Uno scouting e la capacità di capire prima quali sono i calciatori forti da prendere subito. Non è questa la viola che ha in mente Rocco, è venuto qui perché ha grande ambizione, io aspetto fiducioso. Prezzo Mercafir? Non lo dico io che il prezzo è congruo, lo dice chi ha valutato e non è certo il primo che passa per strada. I dubbi sono tutti legati alle incognite sullo spostamento del mercato, che sono gli stessi che avevano i fratelli Della Valle. Non ha senso invece ristrutturare il Franchi perchè a livello di fatturato non migliora la vita. Il nuovo stadio è un motivo di guadagno, anche per le squadre medie che non hanno merchandising o diritti tv da top club”.