Poco fa il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva:

“Le responsabilità di Montella sono chiare in una squadra che non ha gioco nemmeno contro squadre di pari livello, ma la Fiorentina ha comunque delle lacune importanti in rosa.

Commisso vuole un allenatore di prima fascia per la Viola, cercare ora un traghettatore è complicato, credo quindi che si farà di tutto per far terminare la stagione a Vincenzo Montella.

Io l’avrei esonerato un mese fa, quando perdeva contro squadre più deboli della Fiorentina, come Verona e Lecce, nelle ultime 2 partite invece ho visto almeno una crescita in fatto di personalità del team gigliato che potrebbe salvare Montella.

La squadra della Fiorentina è da 10′ posto. La rosa dovrà essere rinforzata pesantemente con un centravanti pronto e due giocatori di gamba. Ieri c’è stata troppa differenza in campo tra Roma e Fiorentina”.