Questo il commento del giornalista Enzo Bucchioni a Italia 7: “Contro la Roma scopriremo se Montella mangerà il panettone. Non so quanto potrebbe essere contento Commisso di vedere un’altra partita inguardabile come quelle contro Cagliari, Verona, Lecce e Torino. Nuovo stadio? Se vogliamo di più, serve incrementare il fatturato. E senza stadio la Fiorentina può permettersi un mercato da 40 milioni al massimo. Commisso ha capito che realizzare quello che ha in meno non sarà facile”.