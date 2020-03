Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della questione stadio a Radio Bruno: “Con queste condizioni non si può fare, ci sono troppi ostacoli e punti di incertezza. In questi dieci anni l’amministrazione comunale avrebbe dovuto fare di più, ade esempio liberando l’area. I costi sono troppo elevati e non si sa cosa si può trovare nel terreno. Sono gli stessi ostacoli che trovarono i Della Valle, che però avrebbero lasciato il terreno al Comune. Adesso vedremo come Rocco sfogherà la sua rabbia, ma è un peccato”.