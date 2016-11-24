Bucchioni: "Sousa andrà via a giugno. Resta solo se arriva terzo oppure..."

La sconfitta in Europa League non cambia di molto il discorso primo posto, Sousa sta aumentando il distacco con i tifosi viola...

Questo uno stralcio dell'editoriale su Tuttomercatoweb di Enzo Bucchioni, noto giornalista fiorentino, che parla della situazione di Paulo Sousa:

"Fra le deluse di Europa League anche la Fiorentina che sperava di chiudere la pratica primo posto ieri sera. La sconfitta con il Paok complica di pochissimo la classifica, ma la gestione della gara non è piaciuta. Troppi alti e bassi, non si trova continuità e le parole di Sousa su Bernardeschi «andrà in una squadra con più ambizioni della Fiorentina», hanno allargato il solco fra la proprietà, la tifoseria e Sousa. L'allenatore portoghese non sarà riconfermato per diverse ragioni, fra l'altro la Fiorentina vuole aprire un nuovo ciclo a giugno ed è giusto farlo con un tecnico diverso. Sousa ha tre possibilità per restare a Firenze: 1) Conquistare un posto in Champions 2) Vincere la coppa Italia 3) Vincere l'Europa League. Veda lui" conclude Bucchioni.