Bucchioni sicuro: “La Fiorentina supererà la cessione di Vlahovic se metterà al centro il gioco”

Il giornalista Enzo Bucchioni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi legati alla Fiorentina

Fiorentina-Lazio, partita tra due squadre che hanno vissuto un momento particolare:

“La Lazio può crescere, la Fiorentina è un bella sfida. Ha messo al centro il gioco e non i giocatori. Credo che l’assenza di Vlahovic possa incidere meno rispetto ad altre piazze. Però hai perso un giocatore che ti dava gol, profondità e non solo. Devi inserire due giocatori nuovi, ma tutti quanti possono tirare fuori qualcosa in più. E’ stata la rivelazione del campionato, i valori ci sono e magari questa scossa può essere positiva per il gruppo. Non so quanto ci vorrà per Cabral per inserirsi”.

In questa giornata avrà più difficoltà Italiano senza Italiano o viceversa?

“Avrà più problemi la Fiorentina, perché è andato via un giocatore che era di gran lunga il più forte di tutti. Mettendo al centro il gioco, in teoria non dovresti avere troppi problemi, ma era troppo più forte Vlahovic. La Juve lo ha voluto perché ti fa reparto da solo, ti risolve le partite. Ne sono arrivati due che valgono di meno sulla carta, quindi qualche ripercussione ci può essere. Riparliamone tra qualche mese, dovesse trovare subito la soluzione sarebbe davvero incredibile. Vlahovic può colpire subito alla Juve”.

