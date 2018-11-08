Bucchioni: "Se Pjaca è questo va mandato indietro a gennaio. Meglio puntare un un ragazzo della Fiorentina"
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: “La Fiorentina ha puntato tutto su Pjaca, però se le prestazioni sono queste, e se non sarà riscattato, perché farlo gioca...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 19:34
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: “La Fiorentina ha puntato tutto su Pjaca, però se le prestazioni sono queste, e se non sarà riscattato, perché farlo giocare? Meglio puntare su un ragazzo di proprietà. Se esplode può cambiare il corso del campionato, ma se continuasse a toppare a gennaio lo rimanderei alla Juventus. Non puoi aspettarlo in eterno”