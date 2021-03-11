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Bucchioni: "Se i viola continuano a giocare così male sarà dura salvarsi"

Il giornalista ha parlato anche del ex presidente della Fiorentina, Della Valle.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2021 15:11
Bucchioni: "Se i viola continuano a giocare così male sarà dura salvarsi" -
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18/11/2014 Roma. Rai. Trasmissione televisiva Porta a Porta. Nella foto Diego Della Valle

Il giornalista Enzo Bucchioni ha pubblicato un post e ha parlato dell'andamento della Fiorentina sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Questo il suo tweet: "Chiedere scusa ai Della Valle vista la situazione attuale? Scusa no, ma riconoscere che dal 2012 al 2015 hanno fatto benissimo e in anni precedenti pure la Champions League, qualcuno dimentica. Le parole di Juric sulla Fiorentina? Probabilmente se l’è legata al dito. Se i viola continuano a giocare così male e senza intensità sarà durissima salvarsi".

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